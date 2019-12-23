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В Москве сотрудника Генпрокуратуры ранили ножом в магазине, ФАН публикует видео

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В Москве сотрудника Генпрокуратуры ранили ножом в магазине, ФАН публикует видео

Москва, 23 декабря. Сотрудник Генеральной прокуратуры РФ был ранен ударом ножа в ногу за замечание покупателю, который пытался спрятать продукты. В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия.

Как сообщает старший помощник главу ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова, в продуктовом магазине на севере столицы мужчина сделал замечание покупателю, который совершал противоправные действия, после чего последний достал холодное оружие и нанес удар по ноге мужчины.

Согласно словам Ивановой, по факту преступления было возбуждено уголовное дело о разбое. Личность подозреваемого не раскрывается. В правоохранительных органах подтверждают, что потерпевший является сотрудником Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что следователи работают на месте инцидента. Нападавший уже задержан, с ним будут проведены следственные действия.

Источник: РИА Новости
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