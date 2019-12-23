ليبيا نتائج 22 ديسمبر: ألكسندر مالكيفيتش دعا وزارة الخارجية الروسية لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة ، اليونان في جانب حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق

ليبيا ، 22 ديسمبر. دخلت سفينة شحن مع طاقم تركي المياه الإقليمية لليبيا. اليونان مستعدة لتكثيف جهودها ضد الأعمال غير القانونية لتركيا. وزير الخارجية اليوناني يصل ليبيا. تواصل حكومة الوفاق تجاهل مطالب الجانب الروسي في تقديم للقاء مواطنين روس محتجزين في طرابلس ، و اليونان ستدعم حفتر في الحرب ضد حكومة الوفاق



احتجزت القوات البحرية للجيش الليبي سفينة مع طاقم تركي في المياه الإقليمية للبلاد



دخلت سفينة شحن مع طاقم تركي المياه الإقليمية لليبيا ، ونتيجةً لذلك ، احتجزتها القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي ، ، كانت السفينة تبحر تحت علم غرينادا



اعترضت زوارق دورية الجيش الوطني الليبي ناقلة سائبة في منطقة درنة. تم اصطحاب السفينة ، مع طاقمها ، إلى مدينة رأس الهلال الساحلية ، حيث سيتم فحص الشحنة الموجودة في المخازن. وقالت قيادة الجيش الوطني الليبي إنه فيما يتعلق بالمحتجزين وسفينتهم ، يتم تطبيق الإجراأت المعترف بها دوليا في مثل هذه الحالات



يذكر أن البحرية التابعة لحفتر ستغرق جميع السفن التركية التي تنتهك حدود البلاد ، كما ذكر في وقت سابق من قبل الممثل الرسمي للجيش الليبي أحمد المسماري



نلاحظ أيضًا أن تركيا توفر الأسلحة والمعدات للإرهابيين في حكومة الوفاق الوطني الليبي ، والتي تتدخل مباشرة في النزاع. في وقت سابق ، أدانت القيادة العليا للجيش الوطني الليبي بشكل كبير توقيع تركيا على مذكرة تفاهم بشأن ترسيم المناطق البحرية والأمن ، مشيرة إلى أن حكومة فايز سراج ليس لها الحق في التوقيع على مثل هذه الاتفاقات ، مما يجعلها غير صالحة



ينفذ الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب ، الكرامة ، لتحرير البلاد من المتشددين الذين يستولون على الأراضي الليبية بعد الثورة المدعومة من الولايات المتحدة عام 2011

اليونان مستعدة لحماية سيادة البلاد من الأعمال غير القانونية لتركيا و حكومة الوفاق الليبية



اليونان مستعدة لتكثيف جهودها ضد الأعمال غير القانونية لتركيا ، في البحر الأبيض المتوسط ، صرح بذلك وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس



وقال بانايوتوبولوس: هناك حقيقة مفادها أن الجار (تركيا) يكثف أنشطته على العديد من المستويات ، ومن الآن فصاعدًا سنتخذ الإجراأت اللازمة



أكد رئيس وزارة الدفاع اليونانية أن القوات المسلحة لديها أدوات كافية لمنع أي انتهاك لسيادة البلاد وحدودها المائية



تصاعد النزاع بين اليونان وتركيا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. اتُهمت الحكومة ورئيسها فايز سراج ، مرارًا وتكرارًا بأنهما على صلة بمنظمات الدولة الإسلامية ، والقاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرهم في الاتحاد الروسي. تسمح مذكرة تركيا و حكومة الوفاق الليبية لأنقرة بغزو مياه الآخرين في البحر الأبيض المتوسط



بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذا طلبت حكومة الوفاق. كذلك تستمر إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التركية للمسلحين عن طريق البحر



ينفذ الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب ، الكرامة ، لتحرير البلاد من المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد الثورة التي رعتها الولايات المتحدة عام 2011. معظم البلاد هي تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي



وزير الخارجية اليوناني يناقش الاتفاق بين تركيا و حكومة الوفاق الليبية في بنغازي



وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يصل إلى ليبيا في زيارة رسمية



هبطت طائرة الدبلوماسي اليوناني ومسؤولين آخرين في بنغازي. ينوي ممثلو أثينا الالتقاء بالحكومة المؤقتة في طبرق و المشير خليفة حفتر بالجيش الوطني الليبي. وسيجري دندياس محادثات مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج



منذ وقت ليس ببعيد ، وقعت أنقرة مذكرة تفاهم مع المناطق البحرية الليبية. أثار قرار تركيا صراعًا مع اليونان ، التي ناشد ممثلوها لاحقًا الاتحاد الأوروبي بمطالبة الاعتراف بالاتفاق مع تركيا باعتباره غير قانوني



تسببت مذكرة تركيا و حكومة الوفاق الليبية ، التي تسمح لأنقرة بغزو مياه الآخرين في البحر الأبيض المتوسط ​​، في رد فعل سلبي حاد في المجتمع الدولي. على وجه الخصوص ، بسبب هذه الوثيقة ، أرسلت اليونان السفير الليبي من بلدها.

بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذا طلبت حكومة الوفاق الليبية ذلك. وعد الجيش التركي بأنهم سيساعدون حكومة طرابلس على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي.

منذ عام 2014 ، يواصل جنود الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة ضد الإرهاب في بلد إفريقي ضد الجهاديين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011



طالب ألكساندر مالكيفيتش وزارة الخارجية الروسية برفع قضية علماء الاجتماع الروس المحتجزين في الأمم المتحدة



ما زالت حكومة الوفاق الوطني الليبي المزعومة تتجاهل مطالب الجانب الروسي في محامٍ للقاء مواطنين روس محتجزين في طرابلس. تلقى المحامي محمد علي عياد عشية مرة أخرى رفضًا لزيارة المعتقل. وفقًا لرئيس الصندوق الوطني لحماية القيم ، ألكساندر مالكيفيتش ، يجب عرض قضية إطلاق سراح الروس على الأمم المتحدة



منذ مايو من هذا العام ، تم احتجاز اثنين من موظفي الصندوق الوطني لحماية القيم ، مكسيم شجالي وسامر حسن علي سويفان ، بشكل غير قانوني في سجن ميتيجا غير الرسمي في طرابلس. أجرى مواطنو الاتحاد الروسي دراسات اجتماعية في ليبيا بالتنسيق الكامل مع الحكومة طرابلس. لقد قدموا إلى البلاد بتأشيرات ، ودعاهم خالد المشري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة ، شخصياً



ومع ذلك ، على الرغم من انفتاحهم وتعاونهم الكاملين مع سلطات طرابلس ، تم احتجازهم بشكل غير قانوني بذريعة بعيدة المنال ووضعوا في سجن ميتيجا غير الرسمي



حاول محامي الروس ترتيب لقاء مع تهمه ، لكن طوال فترة اعتقالهم ، سمح له برؤيتهم مرة واحدة فقط. ، حاول المحامي القيام بزيارة ، لكنه تلقى رفضًا حادًا . ومع ذلك ، لم يتم توجيه الاتهام إليهم رسميًا. تظهر جميع الاتهامات البليغة بالتدخل في الانتخابات فقط في وسائل الإعلام وفي تصريحات قادة حكومة الوفاق



إنهم محتجزون في سجن ميتيجا الخاص في ليبيا في ظل ظروف غير إنسانية على الإطلاق ، حيث يزداد تعذيب الناس وضربهم، تحدث فلاديمير تيكوشيف بالتفاصيل عما يحدث في ميتيج. صرح ألكساندر مالكيفيتش لمراسل وكالة الأنباء الفيدرالية بأن تصريحاته الرهيبة تستحق أن تُنشر ككتاب ، وأن العالم ر بأسره كان قادرًا على رؤية ما يحدث اليوم في ليبيا والسماع والخوف منه



في وقت سابق ، نشرت وكالة أبحاث الإنترنت مقابلة مع فلاديمير تيكوشيف ، قائد سفينة طيميتيرون. تم القبض على قائد السفينة بشكل غير قانوني من قبل مجرمي حكومة الوفاق في عام 2016 وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات. و سرد الفظائع السائدة في النظام القضائي وسجن ميتيجا. ووفقا له ، يمكن أن يقوموا بسجن صاحب منشأة مياه محلية ، وترك المدينة دون ماء ، والسخرية منه ، دون خوف من أي عواقب

وقال مالكيفيتش إن المحامي الليبي ، لحماية القيم الوطنية ، لم يتمكن من مقابلة الروس إلا مرة واحدة فقط في غضون بضعة أشهر



إن محاولة المحامي الأخيرة ، حيث امتلك جميع الوثائق والتصاريح اللازمة ، الصادرة عن مكتب المدعي العام ، انتهت بحقيقة أنه لم يستطع زيارة الروس. وهذه المرة ، كان لديه أدوية حيوية لهم. واحد بعد السكتة الدماغية ، والثاني مرض السكري. تم رفض المحامي دون تفسير. و ثم رمي الأدوية في سلة المهملات. وأضاف ألكسندر مالكيفيتش حكومة الوفاق الوطني تخدع روسيا ، قائلاً إن الوضع تحت السيطرة ، وأن شيئًا ما سيتقرر هناك



كان لدى وكالة أبحاث الإنترنت صورة للمحتجزين وفقا لها ، يمكن للمرء أن يتخيل الظروف التي يتم بموجبها الاحتفاظ بالمحتجزين فقد تغيرت وجوه الرجال إلى درجة لا يمكن التعرف عليهم. بعد عدة أشهر في السجن ، بدا أنهم نجحوا في التقدم في السن لعقود



أود أيضًا أن أذكرك بأنه ، وفقًا لمعلوماتنا ، يجلس الروس في نفس الزنزانة في سجن ميتيجا حيث اعتاد فلاديمير تيكوشيف الجلوس. في نفس الظروف الحياتية ، يتعرض محمد التريكي ، صديقنا الليبي الصالح ، للإذلال والضرب ، وعلى الأرجح التعذيب. أؤكد أنه ليس مجرد شخصية عامة معروفة ، بل هو أيضًا ابن وزير خارجية سابق. كان خطأه الوحيد هو أنه وافق على معرفة ما حدث للمحتجزين ويكون بمثابة المدافع العام عنهم. يذكر أن الناشط الاجتماعي تم اعتقاله بعد ذلك مباشرة ، و بفترة وجيزة تم اعتقال محاميه



محمد التريكي ناشط اجتماعي بارز في ليبيا. نجل وزير خارجية ليبيا السابق ورئيس الجمعية العام.

تُعرف مسارات علي عبد السلام كرئيس لمؤسسة عامة من مصراتة. على وجه الخصوص ، شارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا ، الذي عقد في نوفمبر 2018 في باليرمو

لفت ألكساندر مالكيفيتش الانتباه إلى حقيقة أن القوانين في ليبيا الحديثة لا تُحترم. من غير المعروف ما الذي يجب أن يحدث لكي يفتح المجتمع الدولي أعينه



وأعتقد أيضًا أن وزارة الخارجية يجب أن تدعم مبادرة التأسيس في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأن تعقد حدثًا منفصلاً مكرسًا للفوضى التي تحدث في طرابلس ، حيث لخص ألكساندر مالكيفيتش إلى أن العصابات والإرهابيين والمقاتلين يرتكبون عمليات القتل لإرضاء ميولهم السادية



اليونان في جانب حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق



اعترفت اليونان بالحكومة المؤقتة في طبرق باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا وهي مستعدة لفتح سفارة في بنغازي. أعلن ذلك بعد زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازي



التقى الوفد اليوناني يوم الأحد بممثلي الحكومة المؤقتة في ليبيا والجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر. شكر عبد الهادي هواج ، نظيره اليوناني على الشجاعة التي كانت بها أثينا حيث أنها في الاتحاد الأوروبي التي سحبت اعترافها بحكومة الوفاق الوطني الليبية



بالإضافة إلى ذلك ، تمت إدانة تصرفات تركيا التي تزودإرهابيي حكومة الوفاق بالسلاح وقعت أنقرة مذكرة تفاهم حول المناطق البحرية مع حكومة الوفاق المعروفة بصلةها بمنظمات الدولة الإسلامية ، والقاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرهم في الاتحاد الروسي



أدى قرار تركيا إلى تفاقم الصراع مع اليونان ، التي ناشد ممثلوها الاتحاد الأوروبي بمطالبة بالاعتراف حكومة الوفاق الليبية نفسها واتفاقها مع تركيا باعتبارها غير شرعية. كما عارضت سلطات إيطاليا ومصر وقبرص المذكرة. يمكن لروما والقاهرة ونيقوسيا أن تحذو حذو أثينا وأن تعترف بالحكومة المؤقتة في طبرق باعتبارها القوة الوحيدة في ليبيا



بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذا طلبت حكومة الوفاق الليبية ذلك. وعد الجيش التركي بأنهم سيساعدون حكومة طرابلس على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي



نفذ الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب ، الكرامة ، لتحرير البلاد من المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد الثورة التي رعتها الولايات المتحدة عام 2011. معظم البلاد هي تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي