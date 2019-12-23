Порошенко предложил ввести санкции против украинских компаний за работу с «Газпромом»

Киев, 23 декабря. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний за работу с «Газпромом». Соответствующую запись лидер партии «Европейская солидарность» разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уточнил, что подразумевает компании, заключившие прямые договоры с российским монополистом с 1 января 2020 года. Политик назвал соглашения «политическими, а не коммерческими».

«Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими», — утверждает Порошенко.

По мнению бывшего главы Украины, киевская власть пересекла некие «красные линии», о которых президента Зеленского предупреждали накануне встречи «нормандской четверки». Порошенко считает, что в ходе встречи в Париже Киев и Москва достигли некого негласного консенсуса по газу.

«Европейская Солидарность требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, является результатом тайных переговоров в Париже», — заключил лидер «Европейской солидарности».

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал Петра Порошенко тупым и жадным человеком. Об этом писала газета «Известия».

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не держит обиды на предшественника за попытки представить его наркоманом.