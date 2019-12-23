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Тела двух дорожных работников обнаружены в колодце в Новой Москве

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В «новой Москве» в канализационном люке нашли тела рабочих

Москва, 23 декабря. В Новой Москве в канализационном люке были обнаружены тела двух дорожных рабочих, сообщили правоохранительные органы Москвы 22 декабря. Пока не представляется возможным точно утверждать, была ли это насильственная смерть или несчастный случай, передают «Известия».

Сообщается, что в канализационном люке в поселке Мосрентген на 21-м километре Калужского шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины, которые вероятно были уборщиками дорожной службы. Утром они не сдали коллегам смену, после чего их принялись искать. На телах рабочих были синяки и ссадины.

В правоохранительных органах столицы отмечают, что тела дорожных рабочих были обнаружены их коллегами. На данный момент проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Известия
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