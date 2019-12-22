Посол России в Латвии осудил решение Риги о сносе советских памятников

Рига, 22 декабря. Ратуя за снос советских памятников на территории Латвии, местному правительству не стоит забывать историю главного символа независимости страны — памятника Свободы, который был спасен от сноса советским скульптором Верой Мухиной, заявил российский посол в Латвии Евгений Лукьянов.

«В 1947 году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Свободы — идеологически враждебен советской Латвии. И надо бы его убрать. Кто спас этот памятник? В 1947 году, самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма. Советский скульптор Вера Мухина. Уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Милду (неформальное название памятника. — Прим. ФАН). Может, поставить у этого памятника табличку с пояснением (кто спас памятник — Прим. ФАН)?» — заявил посол России латвийским журналистам.

По мнению российского дипломата, воевать с памятниками и монументами неприемлемо.

«Воевать с памятниками — это, простите, пошло. Какими бы «высокими» материями это не прикрывали», — заявил Евгений Лукьянов.

В начале ноября 2019 года в столице Латвии Риге был демонтирован памятник героям-подводникам Балтики, расположенном на территории бывшей Рижской военно-морской базы, в 50 метрах от современного штаба морских сил страны.

По информации очевидцев, на месте монумента остались лишь участок вдавленной земли и следы от демонтажной техники. Посольство России в Латвии выразило протест, указав, что демонтаж памятника был произведен с нарушением двусторонних соглашений. В свою очередь в государственном агентстве недвижимости Valsts nekustamie ipasumi утверждают, что монумент там был установлен самовольно и владельцев приглашали его вывезти, но на призыв в итоге никто не откликнулся.

Как сообщает RT, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что российская сторона не будет оставлять без внимания снос советских монументов.