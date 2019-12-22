Посол России в Латвии осудил решение Риги о сносе советских памятников

Рига, 22 декабря. Ратуя за снос советских памятников на территории Латвии, местному правительству не стоит забывать историю главного символа независимости страны — памятника Свободы, который был спасен от сноса советским скульптором Верой Мухиной, заявил российский посол в Латвии Евгений Лукьянов.
«В 1947 году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Свободы — идеологически враждебен советской Латвии. И надо бы его убрать. Кто спас этот памятник? В 1947 году, самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма. Советский скульптор Вера Мухина. Уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Милду (неформальное название памятника. — Прим. ФАН). Может, поставить у этого памятника табличку с пояснением (кто спас памятник — Прим. ФАН)?» — заявил посол России латвийским журналистам.
По мнению российского дипломата, воевать с памятниками и монументами неприемлемо.
«Воевать с памятниками — это, простите, пошло. Какими бы «высокими» материями это не прикрывали», — заявил Евгений Лукьянов.
В начале ноября 2019 года в столице Латвии Риге был демонтирован памятник героям-подводникам Балтики, расположенном на территории бывшей Рижской военно-морской базы, в 50 метрах от современного штаба морских сил страны.
По информации очевидцев, на месте монумента остались лишь участок вдавленной земли и следы от демонтажной техники. Посольство России в Латвии выразило протест, указав, что демонтаж памятника был произведен с нарушением двусторонних соглашений. В свою очередь в государственном агентстве недвижимости Valsts nekustamie ipasumi утверждают, что монумент там был установлен самовольно и владельцев приглашали его вывезти, но на призыв в итоге никто не откликнулся.
Как сообщает RT, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что российская сторона не будет оставлять без внимания снос советских монументов.
«Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, случаи сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы... задействуем общественный ресурс соотечественников», — сказал замглавы МИД России.