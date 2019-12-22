Эрдоган признал неготовность Турции к приему новой волны беженцев из Сирии

Анкара, 22 декабря. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Анкара не готова принять новую волну беженцев из Сирии. Он напомнил о массовом исходе населения из сирийской провинции Идлиб.

По словам турецкого лидера, страна остро нуждается в помощи партнеров.

«Более 80 тысяч наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев», — заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Ранее Эрдоган заявил о провале политики Запада по проблеме беженцев. Глава Турции добавил, что многие арабские страны тоже не справились с новыми вызовами. Он призвал решать проблему общими усилиями.

«Мировое сообщество не должно игнорировать проблему беженцев, потому что подобный подход не способствует ее решению», — цитирует RT.

Накануне стало известно о возвращении более 900 беженцев из Ливана и Иордании в Сирийскую Арабскую Республику на протяжении суток. В российском Центре примирения враждующих сторон в САР отметили, что Москва продолжает свои усилия, направленные на скорейшее возвращение домой сирийских граждан, восстановление объектов экономической и социальной инфраструктуры.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 920 беженцев», — отмечается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

21 декабря российские военнослужащие провели очередную гуманитарную акцию в провинции Тартус. Нуждающиеся люди получили 250 продуктовых наборов общей массой около полутора тонн.