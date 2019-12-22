Минобороны Украины обозначило основные приоритеты на 2020 год

Киев, 22 декабря. Основные приоритеты Министерства обороны Украины в 2020 году — обеспечение безопасности в Черном море, защита интересов страны, а также внедрение стандартов НАТО, передает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что внедрение ключевого пакетов стандартов НАТО является приоритетным интересов Минобороны Украины.

«Главное, по мнению координатора этого проекта, — сделать переход к натовским стандартам «прозрачным», понятным и настроенным на результат», — сообщается на сайте ведомства.

Также отмечается важность безопасности страны в Черном море.

«Уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов. Главная цель проекта — создание эффективного «пояса безопасности» и защита экономических интересов государства в этом регионе», — передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщает «Газета.ру», в конце ноября 2019 года президент Украины принял закон о введении новых воинских званий в рядах ВСУ, согласно стандартам НАТО. Теперь вместо званий прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) на Украине будут использоваться следующие номинации: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.