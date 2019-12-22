Ди Каприо пристыдил коллег за жалобы на тяжесть актерского ремесла

Лос-Анджелес, 22 декабря. Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо заявил, что его «тошнит» от жалоб коллег на тяготы карьеры в Голливуде. Об этом он рассказал в интервью для Deadline.

Американец считает, что голливудским актерам повезло в жизни, ведь они посвятили себя по-настоящему любимому занятию.

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноинустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем», — сказал Ди Каприо.

Леонардо добавил, что работа в фильме «Выживший» порядком его измотала.

В 2019 году Ди Каприо претендует на премию «Оскар» в номинации «лучший актер» за фильм «Однажды в Голливуде…».

Ранее Ди Каприо рассказал о роли, за которую ему стыдно. По мнению актера, в картине «Кафе «Донс Плам» он сыграл крайне неудачно.

Следует отметить, что и сам фильм был запрещен к показу в США с 1998 года.

«Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?», — объяснил Ди Каприо.

Ранее стало известно, что звезда «Титаника» Кейт Уинслет исполнит главную роль в сериале под рабочим названием Mare of Easttown. Об этом писала Газета.ru.

Кроме того, сообщалось, что Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами. Он посоветовал молодым коллегам обратиться к опыту предыдущих поколений. Прежде, чем начинать собственную карьеру, полезно сравнить себя с великими предшественниками.

«Я потрясен тем, что уже было сделано в кино», — заключил Ди Каприо.

Он также обратил внимание на пожары в Сибири. Американец является активным защитником окружающей среды.