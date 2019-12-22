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Умер известный британский актер Тони Бриттон

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Умер известный британский актер Тони Бриттон

Лондон, 22 декабря. Британский актер Тони Бриттон ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщила его дочь, телеведущая Ферн Бриттон на своей странице в Twitter.

«Наш отец умер сегодня рано утром. Великий актер, режиссер и чародей», — объявила дочь умершего актера.

Тони Бриттон родился в 1924 году в Бирмингеме, Великобритания. После армейской службы, он некоторое время трудился на заводе, но потом раскрыл себя как театральный актер.

Британский актер много снимался в кино и на телевидении. Широкому зрителю он известен по работе в фильмах «Операция Амстердам», «Воскресенье, проклятое воскресенье» и «День шакала», сообщает RT.

Источник: RT
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