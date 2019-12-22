Малышева показала свою лондонскую квартиру

Лондон, 22 декабря. Телеведущая и врач Елена Малышева показала лондонскую квартиру, которую они арендуют с супругом. Видео с обзором она разместила в своем Instagram.
«А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию», — комментирует поездку в столицу Великобритании Малышева.
Семейная пара арендовала жилье рядом с Британским музеем. Российскую телеведущую поразило, что самый старый чай был сделан еще в 1835 году. Из необычного, в британском интерьере Малышева отмечает слишком высоко расположенную кровать, и специальное отверстие в столе для мусора. Ее восхитила старинная сантехника, а также то, как необычно функционируют традиционные британские умывальники.
Елена Малышева также показала, при помощи каких кухонных принадлежностей британцы делают майонез и открывают различные виды банок. В конце ведущая медицинской программы показала своим подписчиком балдахин над кроватью в своей спальне и пожелала все спокойной ночи.
А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию. Начиная с понедельника у меня сплошные съемки до 30 декабря. Каждый день! Это отчёт за вчерашний вечер. А сегодня перед сном смонтирую и покажу вам нашу бесподобную Лондонскую квартиру. Конечно, она не наша. Но, на эти два дня это наш милый и удивительный дом. Продолжение следует!!! #Лондон, #люблюмужа, #люблюсвоюсемью #малышеважжет
Я с мужем на два дня поехала в Лондон. Он по делам, а я за компанию. Мой муж учёный. Его друзья – профессора - помогли нам снять квартиру в Лондоне. Я очарована Нашим временным лондонским домом. В нём нет мебельных гарнитуров. Все предметы, как будто, пришли в этот дом из разных мест. Но собравшись вместе, они создают очарование жизни одной английской семьи. И так много мелких предметов на полочках, на стенах... И, конечно, полное потрясение – это свечи вместо люстры на кухне. В воскресенье вернёмся в Москву, сохранив в душе Дух Британии. Кстати говоря, я давно убедилась, что снимать квартиру раза в два дешевле, чем жить в гостинице. #Лондон, #люблюмужа, #люблюсвоюсемью #малышеважжет
Ранее URA.RU опубликовало материал, в котором показывается российская квартира Елены Малышевой. Пользователи отмечают роскошные условия ее жизни и огромные размеры комнат.