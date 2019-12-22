Малышева показала свою лондонскую квартиру

Лондон, 22 декабря. Телеведущая и врач Елена Малышева показала лондонскую квартиру, которую они арендуют с супругом. Видео с обзором она разместила в своем Instagram.

«А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию», — комментирует поездку в столицу Великобритании Малышева.

Семейная пара арендовала жилье рядом с Британским музеем. Российскую телеведущую поразило, что самый старый чай был сделан еще в 1835 году. Из необычного, в британском интерьере Малышева отмечает слишком высоко расположенную кровать, и специальное отверстие в столе для мусора. Ее восхитила старинная сантехника, а также то, как необычно функционируют традиционные британские умывальники.

Елена Малышева также показала, при помощи каких кухонных принадлежностей британцы делают майонез и открывают различные виды банок. В конце ведущая медицинской программы показала своим подписчиком балдахин над кроватью в своей спальне и пожелала все спокойной ночи.

Ранее URA.RU опубликовало материал, в котором показывается российская квартира Елены Малышевой. Пользователи отмечают роскошные условия ее жизни и огромные размеры комнат.