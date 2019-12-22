Врач-онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Москва, 22 декабря. Уплотнения и шишки, внезапные приступы боли и дискомфорт при глотании могут говорить о развитии опухолей в области головы и шеи. Об этом рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что люди часто игнорируют первые симптомы раковых опухолей. Между тем, именно ранняя диагностика дает лучшие шансы на выздоровление пациента. На ранних стадиях рака выздоравливают до 84 процентов больных.

Яковлева перечислила, в каких случаях необходимо обратиться к врачу: при внезапных приступах боли; в случае появления «непонятных» выделений во рту, а также дискомфорте при глотании; при выявлении новых пигментных пятен или росте уже существующих; при диагностировании острого отита, заложенности носа и головной боли; когда зубы шатаются без видимой причины.

Ранее онколог назвал наименее заметные признаки рака. К числу тревожных симптомов относятся запоры, вздутие живота, боли в спине. Следует обратить внимание, если после употребления нормального количества пищи возникает ощущение переедания. Об этом писала Газета.ru.

В свою очередь, врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что рак сердца невозможно выявить без прохождения соответствующего обследования.

«Как правило, симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», — сказал специалист.

Он добавил, что рак сердца диагностируется крайне редко: примерно несколько раз в год.