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ФАН-ТВ
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ФАН запускает проект «Главный Ургант»

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Федеральное агентство новостей совместно с советским и российским актером Андреем Ургантом запустило новую информационно-развлекательную программу «Главный Ургант». Гостями станут незаурядные собеседники, которым есть, чем поделиться со зрителями. Каждую неделю мы будем обсуждать самые острые общественно-политические темы и искать в них не только ключевые идеи, но и забавные детали.

Первым в нашу студию пришел депутат Государственной думы Виталий Милонов. Яркий политик рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину, если бы был журналистом, и признался, какой ответ хотел бы услышать. Кроме того, вы узнаете, за что депутат поставил бы прижизненный памятник Александру Лукашенко.

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