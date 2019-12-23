ФАН запускает проект «Главный Ургант»

Федеральное агентство новостей совместно с советским и российским актером Андреем Ургантом запустило новую информационно-развлекательную программу «Главный Ургант». Гостями станут незаурядные собеседники, которым есть, чем поделиться со зрителями. Каждую неделю мы будем обсуждать самые острые общественно-политические темы и искать в них не только ключевые идеи, но и забавные детали.

Первым в нашу студию пришел депутат Государственной думы Виталий Милонов. Яркий политик рассказал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину, если бы был журналистом, и признался, какой ответ хотел бы услышать. Кроме того, вы узнаете, за что депутат поставил бы прижизненный памятник Александру Лукашенко.