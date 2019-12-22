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CАА отразила атаку боевиков, штурмовавших населенный пункт в Идлибе в Сирии

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CАА отразила атаку боевиков, штурмовавших населенный пункт в Идлибе в Сирии

Дамаск, 22 декабря. Сирийские правительственные войска отразили наступление боевиков в населенном пункте Карратин-Эль-Кебира в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Нападавшие понесли значительные потери, передает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Глава ЦПВС РФ генерал-майор Юрий Боренков уточнил, что попытка прорыва была предпринята участниками запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам». Атака началась около 19.00 по местному времени с помощью заминированного бронированного автомобиля, которым управлял смертник.

«Огнем правительственных войск «шахидмобиль» был уничтожен», — сказал Боренков. 

В ходе атаки погибли шестеро военнослужащих сирийских правительственных войск. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что армия Сирии установила контроль над поселением в Идлибе.

 

 

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