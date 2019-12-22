Армия Сирии армия установила контроль над населенным пунктом в Идлибе

Дамаск, 22 декабря. Вооруженные силы САР установили контроль над стратегически важным населенным пунктом ат-Тах (провинция Идлиб), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Сирии.

«Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб», — сообщается в сирийском источнике.

Отмечается, что освобожденное поселение являлось одним из ключевых оплотов террористов из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) в провинции Идлиб.

19 декабря вооруженные силы Сирии начали военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб — последнего оплота радикалов и террористических группировок. Известно об освобождении таких населенных пунктов, как Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара и Телль-Махв, и еще ряда небольших поселений.

Вооруженное противостояние в Сирии длится с 2001 года. В конце 2017 года было объявлено о разгроме террористической организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) на территории Сирии и Ирака. В отдельных регионах САР до сих пор продолжается зачистка остатков террористов и вооруженных радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.