Роуминг между РФ и Белоруссией будет отменен до сентября 2020 года

Москва, 22 декабря. Плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена до сентября 2020 года, сообщает пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков, ссылаясь на последнюю версию дорожной карты, согласованной российской стороной, и ожидающую подписи со стороны Белоруссии.

«Согласно финальной версии дорожной карты по отмене роуминга между Российской Федерацией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года», — говорит Новиков.

Он подчеркивает, что Москва уже полностью согласовала финальную версию дорожной карты.

«Нашей стороной она подписана 19 декабря 2019 года. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», — сообщает пресс-секретарь Минкомсвязи.

Перспективы отмены роуминга в Союзном государстве обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России при участии представителей профильных ведомств двух государств. В августе 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что отмена роуминга в Союзном государстве займет от шести до девяти месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Заместитель главы Минкомсвязи России Олег Иванов говорил, что отмена роуминга требует внесение изменений в законодательство двух государств.