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Волочкову сравнили с гуманоидом из-за эпатажной прически

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Волочкову сравнили с гуманоидом из-за эпатажной прически

Москва, 22 декабря. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова удивила поклонников необычным новогодним образом. Особенно поклонников поразила прическа балерины.

Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с фотосессии к Новому году. На снимке балерина позирует в праздничном наряде возле украшенной елки и камина.

Для съемки звезда выбрала блестящий брючный костюм с пайетками и множеством золотых цепей. Однако особого внимания заслуживает эпатажная прическа балерины ― на ее голове появились иглы.

«Вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно, моими творческими проектами», ― написала Волочкова.

Подписчики Волочковой были шокированы столь необычным образом. Странная прическа вызвала у пользователей разнообразные ассоциации: кто-то назвал ее инопланетной дивой, а кто-то сравнил с гуманоидом.

Волочкову сравнили с гуманоидом из-за эпатажной прически

«Витас, ты ли это?» ― удивилась yuliya_00008.

«Марсианка», ― отметил dp010773kna.

«Ух ты! Гуманоидное великолепие. Неожиданно!» ― добавила zh.enia3314.

Ранее Никита Джигурда рассказал журналистам о духовном романе с экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой. По словам артиста, у них с балериной «роман душ».

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