سوريا 22 ديسمبر النتائج: ذكرت وسائل الإعلام على "تصفية" زعيم هوراس الدين ، وصلت قافلة أمريكية أخرى الى

سوريا ، 22 ديسمبر. ظهرت معلومات لم يتم التحقق منها على وسائل الإعلام حول تصفية زعيم حورس الدين في إدلب من قبل قوات التحالف الأمريكية. دخلت قافلة عسكرية أمريكية أخرى الى المنطقة قادمة من العراق.

"تصفية" غير مؤكدة لزعيم "حراس الدين"

زُعم أن زعيم الجماعة المتطرفة هوراس الدين "تم تصفيته" في محافظة إدلب السورية نتيجة لضربة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. جاء ذلك عن طريق سكاي نيوز العربية.

وفقًا للقناة ، تم "تصفية" قادة المجموعة الإرهابية نتيجة لتأثير المركبة الجوية غير المأهولة للتحالف الدولي. أصابت الطائرة بدون طيار سيارة يمكن أن يكون فيها إرهابي. لم تؤكد القيادة بعد المعلومات حول "تصفية" الزعيم حراس الدين.

علاوة على ذلك ، ووفقًا لمصادر محلية ، فقد تم تدمير السيارة نتيجة لضربة نقطة. أحد الضحايا كان يحمل الجنسية الجزائرية وكان مدربًا عسكريًا للمتشددين. لم يكن بالإمكان تحديد هوية الضحية الثانية بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجسم. لم تشر المصادر المحلية إلى تصفية زعيم الجماعة الإرهابية.

لاحظ أن القيادة الأمريكية قد أدينت بالفعل بنشرأخبار مزيفة. لم تؤكد واشنطن بعد رسالتها حول تصفية زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في الاتحاد الروسي) أبو بكر البغدادي.

حسب الرواية الرسمية لواشنطن ، يزعم أن البغدادي فجر نفسه بحزام انتحاري أثناء محاولته القبض عليه بواسطة القوات الأمريكية الخاصة. في وقت لاحق ، صرح الجانب الأمريكي أن بقايا البغدادي قد ألقيت في البحر.

بالإضافة إلى ذلك ، تزعم واشنطن أن الولايات المتحدة قد اتفقت مع روسيا على دخول المجال الجوي السوري لتنفيذ "عملية تدمير" البغدادي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الأمريكي لم يتفق مع موسكو على دخول المجال الجوي فوق منطقة إدلب الأمنية ، حيث يزعم أن البغدادي كان يختبئ و "انتحر". في نفس الوقت ، لم يسجل الجيش الروسي أي أعمال للطيران الأمريكي في هذه المناطق.

الأطباء العسكريون الروس يقضون اليوم في مساعدة الأطفال في حلب

سيقضي الأطباء العسكريون من روسيا اليوم لمساعدة الأطفال في محافظة حلب في شمال سوريا.

وفقًا للمفرزة الطبية الروسية ذات الأغراض الخاصة ، فإنهم يعملون مع وزارة الصحة المحلية لتنظيم "يوم أطفال" خاص في محافظة حلب.

"في الأيام الأخيرة من العمل ، طالب مئات من أولياء الأمور مساعدة الأطفال الصغار ، لكن ببساطة لا يوجد وقت كافٍ لقبول الجميع. يتراوح متوسط ​​تدفق الأشخاص الباحثين عن المشورة الطبية بين 100 و 150 شخصًا يوميًا. ونتيجة لذلك ، تقرر الإعلان عن يوم خاص عندما يكون القبول للأطفال الصغار والمراهقين فقط ". قال أحد ممثلي القوات الخاصة.

وأكد أنه وفقًا للأطباء ، لم يخضع بعض المواليد الجدد لفحص أولي إلزامي.و قد أيد الأطباء السوريون اقتراح الأطباء العسكريين الروس ، وسيتم تنظيم "يوم للأطفال" في المستقبل القريب.

تحرير الجيش السوري لمدينة أخرى في إدلب

تواصل الوحدات الحكومية تطوير الهجوم على حدود بيج إدلب. وفقًا لمصدر عسكري (AbdoZehn) على صفحته على Twitter ، خلال الاشتباكات الأخيرة ، تم نقل قرية الفروانية تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت "أخبار المصدر" أن قوات الفرقة 25 من القوات الخاصة والسلك الخامس للجيش العربي السوري قد تضافرت جهودها لمهاجمة الجهاديين في جرجناز.

الولايات المتحدة تعزز من وجودها في شمال شرق سوريا

وصلت قافلة عسكرية أمريكية أخرى ، تضم حوالي 100 شاحنة ، إلى أراضي محافظة الحسكة من العراق. وفقًا لمصدر عسكري على Twitter (AbdoZehn) ، توجهت القافلة نحو مدينة كاميشلي. تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل المعدات واللوجستيات العسكرية الأمريكية عبر معبر الوليد الحدودي.

يعتقد النشطاء المحليون أنه سيتم نقل مزيد من التعزيزات إلى محافظة دير الزور المجاورة ، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية ، والتي تسعى الولايات المتحدة لتعزيز السيطرة عليها.