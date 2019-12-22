Целитель Ручкин дает Заворотнюк три недели на выздоровление

Москва, 22 декабря. Известный целитель Александр Ручкин, ранее уже дававший прогнозы о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, снова сделал заявление о ходе выздоровления знаменитости. По мнению знахаря, Анастасия Заворотнюк в ближайшее время пойдет на поправку. Как говорит Ручкин, уже через три недели актриса будет чувствовать себя гораздо лучше. Целитель уверяет, что после своего выздоровления Анастасия Заворотнюк сможет снова сниматься в кино.

При помощи фотографии знаменитости знахарь диагностировал у звезды истощение центральной нервной системы. Ручкин не видит у актрисы опухоли и считает, что ухудшение состояния здоровья Заворотнюк, о котором ранее сообщали СМИ, могло произойти из-за сильного стресса, спровоцировавшего дальнейший сбой организма.

«Я считаю, что это не онкологическое заболевание. Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, центральная нервная система находится в коре головного мозга, она дала сбой», — заявил известный целитель Александр Ручкин в эфире НТВ.

Информацию об ухудшении состояния актрисы косвенно отвергли и родные Анастасии Заворотнюк, призвав фанатов не верить «уткам», которые фигурируют в прессе.

Ранее телеканал «360» передавал, что банковские счета хореографа Петра Чернышева, мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы. Налоговая посчитала «подозрительными» операции с его счетами. Директор известной актрисы Марина Попова комментируя эту информацию, назвала «бредом» предположение, что это могло произойти из-за пожертвований на лечение Анастасии Заворотнюк.