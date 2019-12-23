Сирия, 23 декабря. США направили подкрепления в Хасаку. «Нусра»*** готовит смертников для атаки на позиции САА в западной части Алеппо. Поступали неподтвержденные данные о том, что коалиция США «уничтожила» главаря «Хурас ад-Дин» в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов на юго-востоке Идлиба; понесли потери в результате нападения неизвестных на западе провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с САА в Туркоманских горах в Северной Латакии; готовит смертников для нападений на позиции САА в западной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в Аль-Бабе в Алеппо и в минировании двух автомобилей на севере Хасаки; провели рейды в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Восточном Дейр-эз-Зоре; заявила о «нейтрализации» главаря группировки «Хурас ад-Дин» в провинции Идлиб.

Соединенные Штаты: перебросили колонну с подкреплениями из Ирака в Хасаку.

Провинция Латакия

В течение дня в Северной Латакии вновь разворачивались вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандгрупп. По данным новостного портала Step News Agency, сперва противники вели бои в районе населенных пунктов Аль-Хаддад и Туффахия. Боевики заявляли о потерях Сирийской арабской армии (САА) в живой силе, однако эти сообщения не получили официального подтверждения. Позднее сирийские ВВС осуществили боевые вылеты в районе города Кабана, нанеся точечные авиаудары по укрепрайонам радикалов, передавало информационное агентство Halab Today TV.

Провинция Алеппо

Стало известно, что боевики террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1, готовятся к атакам с участием смертников в западных районах Алеппо. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Salah_Addin), 15 боевиков группировки прибыли в район населенного пункта Анадан на северо-западе от административного центра провинции для прохождения подготовки к использованию «джихад-мобилей» или совершению самоподрывов с целью нанесения урона правительственным войскам.

Во второй половине дня стало известно о взрыве на северо-востоке от Алеппо. Twitter-канал (rojavanetwork) передавал, что детонация СВУ произошла в городе Аль-Баб. О последствиях произошедшего все еще ничего неизвестно. В установке СВУ подозреваются курдские боевики.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к рейдам на востоке провинции. Как передавал Twitter-канал (deirezzor24), курдские радикалы провели обыски в районе города Дибан, задержав при этом нескольких гражданских лиц. Поддержку им оказывали ВВС западной коалиции во главе с США, которые осуществляли мониторинг обстановки с воздуха.

Поступали данные о взрыве в населенном пункте Ас-Салихия в юго-восточной части региона. Детонация мины, которая, как предполагается, была заложена еще во время оккупации данных территорий джихадистами «Исламского государства»1, привела к гибели одного из пожилых местных жителей по имени Хурташ аль-Баргаш.

Провинция Даръа

На западе региона произошла атака на один из блокпостов правительственных войск. Согласно данным интернет-портала Halab Today TV, налет был осуществлен на КПП недалеко от населенного пункта Сахам аль-Джавлан, что привело к гибели четырех военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). В организации нападения подозреваются боевики подпольных групп боевиков вооруженной оппозиции, которые, как уверены местные активисты, координируют свои действия с силами западного альянса во главе с США, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Стало известно о том, что в Сирию накануне вернулась почти тысяча сирийцев. 298 из них перебрались из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 622 прибыли из Иордании через КПП «Насиб».

Поступала информация о ходе ремонтных работ в провинции. Российский Центр по примирению враждующих сторон заявлял о завершении реконструкции семи жилых домов в городе Тафас и завершении восстановления электроподстанции в населенном пункте Эль-Харра.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили планомерное продвижение на границах зоны «Большого Идлиба». Согласно информации военного источника в Twitter (AbdoZehn), в первой половине дня под контроль правительственных подразделений перешли населенные пункты Фарван и Ат-Тах. Также поступали данные о взятии еще по меньшей мере пяти поселений. Кроме того, под огневой контроль САА перешел один из путей снабжения джихадистов. Поддержку САА оказывали сирийские ВВС. Так, Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщал о вылетах авиации САР в районе населенных пунктов Хас ас-Субуль, Джарджаназ и Маарет ан-Нуман. О потерях сторон в живой силе или военной технике все еще ничего неизвестно.

Во второй половине дня поступили сведения о вылетах ВВС западной коалиции в Идлибе. По неподтвержденной информации новостного портала Sky News Arabia, удары с беспилотника привели к уничтожению автомобиля, в котором якобы находился лидер группировки «Хурас ад-Дин» («Стражи религии»). Местные источники сообщали о том, что одного из убитых удалось опознать — им являлся алжирский гражданин, занимавший должность военного инструктора. Второго радикала опознать не удалось.

Провинция Хасака

В Хасаку прибыл очередной военный конвой Соединенных Штатов в составе около ста грузовиков с военной техникой и материально-техническим обеспечением. По информации военного источника в сети Twitter (AbdoZehn), колонна с подкреплениями перешла через пограничный переход «Аль-Валид» и направилась в сторону Камышлы. Местные активисты полагают, что США продолжают наращивать боевую мощь на востоке САР с целью усиления контроля над крупнейшими сирийскими нефтяными месторождениями и продолжения незаконного вывоза и продажи энергоресурсов.

Два новых взрыва произошли в северной части провинции. По данным Twitter-канала (MaherGeneral), детонировавшие СВУ были заложены в автомобилях, которые были припаркованы в поселении Лайлан неподалеку от Тель-Тамра. О возможных жертвах инцидента все ее ничего неизвестно. В минировании транспортных средств подозреваются курдские радикалы.

1 Организация запрещена на территории РФ.