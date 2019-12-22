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Пьяные украинские силовики избили сослуживца за намерение разоблачить хищения

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Пьяные украинские силовики избили сослуживца за намерение разоблачить хищения

Луганск, 22 декабря. Пьяные командир взвода и ефрейтор одной из бригад вооруженных сил Украины избили военнослужащего, который намеревался разоблачить крупные хищения топлива в подразделении. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, 19 декабря в подразделение 40-й артиллерийской бригады прибыли сотрудники военной службы правопорядка для установления обстоятельств драки. В ходе разбирательств выяснилось, что бойца ВСУ избили командир взвода и сослуживец в состоянии алкогольного опьянения.

«Также установлено, что мотивами избиения явилось желание военнослужащего обратиться к вышестоящему командованию с информацией о систематическом списании, хищении и продажи топлива», ― сообщил Филипоненко.

Пострадавшего силовика доставили в больницу Северодонецка в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в ЛНР сообщили, что по рядам ВСУ в зоне ООС прокатилась волна самоубийств. Рядовые ВСУ рассматривают суицид как попытку избежать уголовной ответственности за кражу оружия и боеприпасов. Кроме того, в соединениях украинской армии, входящих в состав ОТГ «Север», фиксируется вспышка инфекционных заболеваний. С диагнозом «гепатит» в больницу попали 20 солдат из 14-й бригады ВСУ.

Источник: Луганский Информационный Центр
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