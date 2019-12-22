Российский эксперт предложил два варианта ответа на санкции против «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не пострадает от санкций США по отношению к «Северному потоку – 2». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился с главой российской дипломатии и предложил несколько сценариев по выходу из сложившейся ситуации.

В то же время, швейцарская компания «Allseas», специализирующаяся на подводном строительстве и занимающаяся укладкой труб для проекта, на днях объявила о приостановке работ, опасаясь введения американских санкций.

«МИД повел себя достойно. Он и не должен впадать в панику. Я думаю, что тут может быть два плана. План, допустим, А – это добиться того, чтобы американцы исполнили ту опцию, которая заложена в этом санкционном законе. Там написано, что компании, задействованной в этом проекте, дается 30 дней на то, чтобы она закончила свои работы. То есть компания «Allseas» может воспользоваться этим переходным периодом для того, чтобы завершить трубоукладочные работы. Этого срока будет более чем достаточно. Как раз сейчас эта компания и направила запрос в американский Минфин в тот самый отдел, который занимается санкциями, для того, чтобы ей как раз выдали разрешение на завершение работ», – пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей Юшков.

Эксперт считает, что в этом вопросе важно и со стороны Германии активно лоббировать свои интересы, нужно, чтобы они добились этого переходного периода для «Allseas».

«А план Б – это перегнать судно с Дальнего Востока. В порту Находки сейчас стоит трубоукладочное судно «Академик Черский», которое может завершить эти работы. В том случае, если иностранцы не захотят, Россия будет вынуждена воспользоваться собственными судами. Они будут идти медленнее, но, тем не менее, в 20-м году все достроят. Даже в самой Германии стоит судно «Фортуна», но, по предварительным данным, оно не может работать на датском участке. Может, например, небольшой немецкий участок достроить, а «Академик Черский», в таком случае, достроит датский отрезок», – заключил Юшков.

Еврокомиссия возмущена войной США против компаний, ведущих легальный бизнес. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против вмешательства США во внутренние дела страны. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США получат зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток».

В программе «Большая игра» на Первом канале Лавров пообещал, что «Северный поток – 2» достроят в самое ближайшее время, а «Турецкий поток» будет запущен через две-три недели.