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МИД Швейцарии признал, что не может помешать санкциям США по «Северному потоку-2»

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МИД Швейцарии признал, что не может помешать санкциям США по «Северному потоку-2»

Берн, 22 декабря. Внешнеполитическое ведомство Швейцарии критически относится к санкциям США по «Северному потоку-2», но не в силах им помешать. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Тилман Ренц.

Его комментарий касался приостановки укладки труб газопровода базирующейся в Швейцарии компанией Allseas.

«Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием», — сказал Ренц.

По его словам, заинтересованные швейцарские компании сами решат, каким образом отреагировать на американские ограничения.

Напомним, что американские сенаторы приняли законопроект о введении санкций для компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Ранее Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит на новые санкции США в свой адрес, в том числе на ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток — 2».

 

Источник: ТАСС
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