Стали известны шокирующие причины развода Салтыковых

Москва, 22 декабря. Российские музыканты Ирина и Виктор Салтыковы развелись со скандалом 24 года назад. Однако личный помощник артиста только сейчас раскрыл шокирующие причины развода.

Помощник Салтыкова Андрей Кубасов признался в эфире программы «Звезды сошлись», что никогда больше не видел таких воспаленных отношений, как у Салтыковых. Телохранитель вспоминает, что между артистами летели такие искры, что доставалось всем.

Мужчина с ужасом рассказал, что Салтыкова однажды в порыве ярости набросилась с кулаками на мать музыканта – пожилую блокадницу.

«Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника», ― рассказал Кубасов.

По свидетельствам помощника, супруги начали ссориться уже через год брака. Певец сильно выпивал и поднимал на жену руку. Салтыкова просила его закодироваться. После первых побоев Ирина сбежала из дома, но муж уговорил ее вернуться.

Салтыкова также рассказала, что у нее могло бы быть трое детей, а не одна дочь. Она заявила, что с момента развода артист не дал дочери ни копейки. Певица потребовала посадить бывшего мужа, который задолжал алименты.

Ранее дочь Салтыковой Алиса рассказала о том, как несколько месяцев назад на нее напала овчарка, разодрав ей лицо и руку. Страшную историю артистка поведала своим подписчикам в Instagram, снабдив рассказ фотографиями: до пластической операции и после, которая устранила все последствия нападения.