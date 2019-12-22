МИД Греции указал, что меморандум ПНС Ливии и Анкары угрожает безопасности Европы

Бенгази, 22 декабря. Глава МИД Греции Никос Дендиас встретился с фельдмаршалом, главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Бенгази. Об этом пишет ливийский информационный портал Alwasat Libiya.

Сообщается, что встреча прошла в связи с последними событиями в Ливии, а также в контексте борьбы с терроризмом внутри страны и Североафриканского региона в целом и поиска путей сотрудничества между двумя государствами.

В рамках встречи Дендиас и Хафтар обсудили двусторонние отношения Греции и Ливии, меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии, который подписала Анкара, а также военное сотрудничество и совместную работу в области безопасности.

Представитель Греции заявил, что премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не имел права подписывать соглашение с Турцией.

Дендиас подчеркнул, что Греция и Европейский Союз твердо выступают против меморандума, поскольку соглашение касается военной безопасности Европы и несет угрозу для нее. Кроме того, оно создает риски единству Ливии и всего региона.

Ранее стало известно, что Греция признала Временное правительство в Торбруке единственной законной властью в Ливии и готова открыть посольство в Бенгази.

Напомним, Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии. Решение Турции спровоцировало конфликт с Грецией, представители которой обратились к Евросоюзу с требованием признать незаконным и само ПНС Ливии, и его соглашение с Турцией. Против соглашения также выступили власти Италии, Египта и Кипра.

Меморандум, позволяющий Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море, вызвал негативную реакцию в мировом сообществе. В частности, в связи с принятием этого документа Греция выслала ливийского посла.

Дополнительно ситуацию обострило заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего немедленно перебросить войска в Ливию в случае, если об этом попросит ПНС.

Военнослужащие ЛНА с 2014 года ведут в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.