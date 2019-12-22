Фадеев оценил отказ Пугачевой от новогодних «огоньков»

Москва, 22 декабря. Музыкальный продюсер Максим Фадеев поддержал решение певицы Аллы Пугачевой не участвовать в «голубых огоньках» в новогоднюю ночь.

Ранее примадонна заявила, что вопреки сложившейся традиции и ожиданиям поклонников не появится на центральных телеканалах в новогоднюю ночь.

Фадеев в ироничной форме поддержал решение Пугачевой и обратил внимание на то, что новые лица в праздничных программах на ведущих каналах РФ появляются редко.

«Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», — отметил Фадеев в комментарии «Царьграду».

Продюсер с сарказмом высказался и в адрес руководителя Первого канала Константина Эрнста, назвав его «единственным талантливым» человеком.

Отметим, что Пугачева не участвовала в новогодних шоу и в прошлом году. Однако в эфире Первого канала был показан клип с ее участием, записанный для одного из предыдущих новогодних «огоньков».

Ранее стало известно, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным поучаствовали в съемках новогодней программы Насти Ивлеевой. Исходя из кадров тизера, сюжет новогоднего шоу будет в формате новогодней сказки: девушка, которая перестала верить в чудеса, оказывается в роскошном дворце. Но за его стенами ее ждет не принц, а звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева и Максим Галкин.

Судя по видеоролику, часть съемок прошла в особняке четы знаменитостей в подмосковной деревне Грязь. Подписчики Галкина и Пугачевой крайне удивились, что супруги решили принять у себя Ивлееву.