Американские СМИ оценили рестайлинг российской «Нивы»

Москва, 22 декабря. Американские журналисты приятно удивлены характеристиками обновленного российского внедорожника «Нива». АвтоВАЗ объявил о начале выпуска Lada 4x4 с измененным салоном и улучшенной пассивной безопасностью на прошлой неделе.

Обозреватель Autoblog.com Ронан Глон отдал должное долгой конвейерной жизни и впечатляющие проходимости тольяттинского вездехода. Он назвал «Ниву» одним из старейших автомобилей в мире.

Серийное производство внедорожника стартовало в 1977 году, когда у власти в США был 39-й президент Джимми Картер, напомнил Глон, и с тех пор автомобиль выпускался непрерывно.

Журналист был удивлено тем, что все эти годы внешний вид автомобиля Lada 4x4 фактически не менялась, если не считать фар.

Существенными преимуществами обновленного автомобиля журналист назвал систему аварийного реагирования, взаимодействующую с водительской подушкой безопасности, и новые солнцезащитные козырьки. Отметив, что интерьер «Нивы» всё ещё уносит нас в прошлое.

Ранее ФАН сообщал, что российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» приступил к продажам модели Lada Vesta с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил.