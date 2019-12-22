Директор Ротару рассказал об участии певицы в «Голубом огоньке»

Москва, 22 декабря. Концертный директор известной певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи об участии народной артистки СССР в съемках программы «Голубой огонек».

Ранее СМИ сообщили о том, что 72-летняя исполнительница выступит в эфире новогодней программы, заменив звезду российской эстрады Аллу Пугачеву. По некоторой информации, Ротару записала не только несколько музыкальных номеров, но и поздравления зрителям.

Представитель певицы в ответ на просьбу подтвердить появившиеся слухи рассказал, что во время пребывания в Москве Ротару отыграла «на всевозможных «Огоньках».

«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных «Огоньках» и «Песнях года». Уже даже дала концерт в Монако», — цитирует его «Газета.ru».

Напомним, эстрадная певица с 1973 года выступала в программе «Песня года», однако в прошлом декабре отказалась давать концерты в России после введения на Украине военного положения. Позже она объяснила, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».

После известия об участии Ротару в фестивале «Легенды Ретро FM» на исполнительницу обрушился шквал критики. Однако певицу поддержали многие российские коллеги по цеху. Так, по мнению Николая Баскова, Ротару стала заложником отношений между соседними странами, но культурные связи важнее политических.