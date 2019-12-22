Кедми рассказал о самом большом страхе США

Москва, 22 декабря. США утратят доминирование в мире и вернутся к своим естественным размерам в ближайшем будущем, считает израильский эксперт Яков Кедми.

По словам Кедми, Вашингтон ощущает угрозу своему нынешнему положению, которое сформировалось по итогам двух мировых войн. Во второй половине прошлого века США достигли абсолютного военного, политического и экономического доминирования во всех уголках Земли. Однако сейчас доминирующее положение Вашингтона находится под угрозой.

«В новом мире идет процесс, способный вернуть США к естественным размерам. Американцы хотят воспрепятствовать этому и сохранить господствующее положение. Любую угрозу ему они воспринимают как угрозу себе – но я так не считаю», ― отметил эксперт.

Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах. Китай уже теснит США, а в ближайшем будущем претензии Пекина только усилятся. В итоге мировое доминирование Америки закончится, и США этого боятся, считает эксперт.

Кедми обратил внимание, что речь не идет о военной угрозе самим Штатам. После Второй мировой войны Вашингтон инициировал более 50 конфликтов по всему миру, но США ни разу не подвергались непосредственной угрозе. Штаты выдают за угрозу собственной безопасности то, что относится к их доминированию и способности диктовать другим странам проамериканскую политику.

Ранее Кедми рассказал, как Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности. Во-первых, Москва нарастила мощности военного флота и воздушных сил. Вторым шагом стало усиление базы Черноморского флота в Крыму и создание флотилии в Средиземном море.