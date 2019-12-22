Депутат фракции Порошенко усмотрел угрозу нацбезопасности в соглашении по газу с Россией

Киев, 22 декабря. Украина не должна договариваться с Россией о прямых поставках газа. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Парламентарий усмотрел в соглашении между Киевом и Москвой по транзиту газа «угрозу национальной безопасности Украины».

«Никаких прямых соглашений по поставкам газа. Это вопрос не бизнеса, а национальной безопасности», — написал Арьев в Facebook.

Он убежден, что объемы транзита при оговоренной сторонами цене должны быть существенно выше, а гарантии выполнения соглашения со стороны России четко прописаны в контракте.

Арьев призвал украинскую общественность очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Стороны долгое время не могли согласовать детали сделки.

На прошедших в четверг в Берлине переговорах представители Москвы и Киева все же согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений в газовой сфере. Затем стороны подписали документ.

Как сообщил гендиректор российской компании «Газпром» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.