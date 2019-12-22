Мощности АЭС на Украине принудительно снизили из-за низкого спроса

Киев, 22 декабря. На Украине генерацию атомных электростанций снизили на величину 400 МВт. Власти пошли на такие меры из-за низкого спроса на электроэнергию. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что причинами невостребованности энергоносителей стали теплая погода и высокое потребление энергии из «зеленых» источников — солнечных и ветряных электростанций.

Герус привел данные по стоимости электроэнергии для потребителей, так, атомные электростанции установили ставку 0,7 гривен за кВт в час, а «зеленые» электростанции ввели самый дорогой в регионе тариф — 3−5 гривен за кВт в час. Таким образом, государственные предприятия выключили для того, чтобы обеспечить прибылью владельцев частных электростанций.

Парламентарий осудил такую политику и предостерег, что ситуация с АЭС может повториться весной следующего года.

Ранее экс-депутат Рады заявила, что в 2020 году из-за экономического падения на Украине «ляжет» металлургия и пришедшие к власти в стране политики не смогут справиться с этой ситуацией.