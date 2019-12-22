Директор Заворотнюк назвала «бредом» слухи о пожертвованиях на лечение актрисы

Москва, 22 декабря. Информация о том, что счета супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева заблокировали из-за пожертвований на лечение актрисы, не соответствует действительности. Об этом заявила директор артистки Марина Попова.

СМИ ранее сообщили, что счета фигуриста в одном из российских банков оказались заморожены по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, где зарегистрированы компании Чернышева.

По неподтвержденной информации, санкции в отношении мужа Заворотнюк могли быть вызваны подозрительной финансовой активностью. Например, налоговую могли насторожить суммы, перечисляемые на счета фигуриста для лечения Заворотнюк.

Директор актрисы назвала такие слухи «бредом».

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — передает ее слова телеканал «360».

Сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк появились в прессе в начале осени. Артистка, как заметили фанаты, перестала появляться на публике. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла возникнуть. Однако точный диагноз еще не назван.

Официально родные артистки не комментируют ее состояние. В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.