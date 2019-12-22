Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Москва, 22 декабря. Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов. По словам женщины, пятиэтажная усадьба звезды настолько большая, что в ней можно потеряться.

Надежда Романова стала героиней программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Женщина призналась, что она из семьи среднего достатка, и была поражена, увидев дом исполнительницы.

«Меня просто накрыло. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба высотой в пять этажей. Самое сложное было быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься и просто не потеряться», — поделилась она.

Романова уточнила, что проработала у исполнительницы два года и за это время проблем в общении с домочадцами не испытывала.

После особняка Алсу звездная помощница попала в дом певицы Кристины Орбакайте, где помогала детям артистки Дени Байсарову и Клавдии Земцовой. По ее словам, началу работы предшествовало собеседование, на котором она рассказала о предыдущем опыте, а ей — об обязанностях потенциальной сотрудницы.

В новом доме Романова выполняла с детьми домашние задания, гуляла и организовывала их досуг. Она добавила, что оплата труда в звездной семе «была средняя по рынку».

Ранее домработница автора «Смехопанорамы» Евгения Петросяна рассказала, как нашла в доме следы черной магии — воткнутые в косяк двери иглы, кукол и мешочки со жженой соломой и землей, которые, по ее мнению, оставила бывшая супруга и коллега юмориста по сцене Елена Степаненко.