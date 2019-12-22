Фанаты «Мальме» снова надругались над статуей Ибрагимовича

Мальме, 22 декабря. Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» отпилили нос статуе экс-футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Кроме того, вандалы облили бронзовую скульптуру серебряной краской. Об этом сообщает Sportbladet.

Отмечается, что это уже вторая, за последние десять дней, попытка фанатов осквернить монумент. Даже железный забор, установленный вокруг статуи, не смог спасти изваяние от надругательства. Фанатам удалось подобраться так близко, чтобы отпилить скульптуре нос и облить краской. В предыдущий раз фанаты надевали на статую крышку от унитаза, пытались поджечь и отпилить памятнику ноги

«Безусловно, мы исследуем этот акт хулиганства и предоставим отчет», — сообщила пресс-секретарь местной полиции Катарина Русин.

Статуя, по мнению СМИ, постоянно подвергается повреждениям в связи с тем, что несколько недель назад Златан Ибрагимович объявил, что купил 50% акций ФК «Хаммарбю» — основных соперников «Мальме».

Стоит отметить, что Ибрагимович родился в Мальме и был воспитанником одноименного клуба. С 1999 по 2001 год — выступал за взрослую команду.