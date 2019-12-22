Детские пособия 2020: как изменится порядок выплат, кому положены дополнительные деньги

В новом 2020 году существенно изменится порядок выплат и размер детских пособий. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Путинские» выплаты для малоимущих семей

С 1 января 2020 года малоимущим семьям начнут выплачивать ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до трех лет. Но есть несколько условий для получения этих выплат, которые в народе прозвали «путинскими», поскольку инициатива исходила от президента России.

В частности, чтобы получать детское пособие в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания за второй квартал 2019 года (в среднем по стране это 11 004 рубля), нужно, чтобы ребенок родился не раньше 1 января 2018 года.

Во-вторых, среднедушевой доход семьи должен быть не выше двух прожиточных минимумов. Рассчитывается он просто — нужно сложить все заработки членов семьи за последний год, разделить на 12, чтобы понять среднемесячный доход, и разделить на количество членов семьи (дети тоже учитываются). Если это сумма меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов, то семья имеет право на дополнительную поддержку со стороны государства.

За первого ребенка «путинское» пособие будет выплачиваться из средств федерального бюджета, а за второго — из материнского капитала.

Индексация пособий

С 1 февраля 2020 года будут проиндексированы на 3,8 процента пособия, выплачиваемые за постановку на учет в ранние сроки беременности (с 1 февраля их размер составит 680,4 рубля), единовременные выплаты при рождении ребенка (18 143,96 рубля), пособия беременным женам военных, проходящих службу по призыву (28 732,85 рубля), а также ежемесячные пособия на детей военных, проходящих службу по призыву, пока дети не достигнут трех лет (с 1 февраля такие выплаты составят 12 314,07 рубля).

Кроме того, проиндексируются на 3,8 процента единовременные пособия при передаче детей на воспитание в семьи: если это здоровый ребенок, то с 1 февраля 2020-го выплата составит 18 143,96 рубля, а если ребенок-инвалид, либо старше семи лет, либо речь идет о братьях и сестрах, то единовременное пособие составит 138 634,62 рубля.

Благодаря повышению МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года вырастет минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое выплачивается родителям, не имеющим трудового стажа или получавшим низкую зарплату в расчетный период. Минимальное пособие на первого ребенка в 2020 году составит 4852 рублей в месяц. С 1 февраля будет проиндексировано на 3,8 процента и минимальное пособие на второго ребенка — до 6 804 рублей.

С увеличением МРОТ вырастет и минимальное пособие по беременности и родам (так называемые декретные). Оно составит 55 830,6 рубля.

Повышение маткапитала

В 2020 году материнский капитал, выплачиваемый при рождении второго ребенка, вырастет до 466 тысяч 617 рублей. Это произойдет благодаря индексации на 3,8 процента.

Маткапитал не менялся с 2016 года. Если семья уже получала его и часть потратила, то проиндексируют оставшуюся часть средств.

Потратить маткапитал по-прежнему можно на улучшение жилищных условий, оплату обучения ребенка (в том числе старшего), формирование накопительной части пенсии матери, покупку товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду для социальной адаптации, выплату ежемесячного пособия на второго ребенка до трех лет.

О том, как вырастут пенсии в 2020 году, читайте в этом материале ФАН.