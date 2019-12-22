Греция встала на сторону Хафтара в борьбе против террористов ПНС Ливии

Бенгази, 22 декабря. Греция признала Временное правительство в Тобруке единственной законной властью в Ливии и готова открыть посольство в Бенгази. Об этом стало известно по итогам визита главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Бенгази.

В воскресенье состоялась встреча греческой делегации с представителями Временного правительства Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж поблагодарил своего греческого коллегу за мужество, с которым Афины первыми из ЕС отозвали свое признание террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Кроме того, Хувейдж осудил действия Турции, которая поставляет террористам ПНС Ливии вооружение. Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии, которое уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Решение Турции обострило конфликт с Грецией, представители которой впоследствии обратились к ЕС с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Турцией. Против меморандума выступили также власти Италии, Египта и Кипра. Рим, Каир и Никосия могут последовать примеру Афин и также признать Временное правительство в Тобруке единственной властью в Ливии. Тогда о поддержке ПНС Ливии со стороны ООН не может быть и речи.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.