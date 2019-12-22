Жена Николая Добрынина опровергла уход супруга из сериала «Сваты»

Москва, 22 декабря. Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в известном комедийном сериале «Сваты», не планирует уходить из проекта. Об этом рассказала его супруга Екатерина Комиссарова.

Роль непутевого Митяя принесла принесла Добрынину широкую известность и симпатии зрителей.

«В Интернете одни пишут, а другие легко верят. Коля не собирается уходить. Кто только распространяет такую информацию? Напомнило мне новость о Людмиле Артемьевой, которая, мол, отправилась жить за границу, но на самом деле никуда не уезжала», — возмутилась супруга актера.

Ранее в Сети появилась информация о том, что актерскую команду «Сватов» вслед за Анатолием Васильевым покинул Николай Добрынин. Сообщалось, что артист отказался от участия в съемках нового сезона, потому что «устал быть вечно побитой собакой, алкашом и неудачником», напоминает «Комсомольская правда». По данным СМИ, актер видел своего героя «комичным, но не настолько забитым».

Новость об уходе очередного артиста вызвала опасения среди фанатов, которые начали беспокоиться за выход продолжения полюбившейся истории.

В начале декабря актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» роль Ивана Будько, развеял сомнения, объявив, что «Сваты-7» выйдут. Он уточнил, что съемки продолжения идут, и команда ждет обильных осадков, так как сценарий предусматривает большое количество снега. Звезда сериала также успокоил фанатов, заявив, что основной актерский состав не распался, название останется прежним, и в проекте, помимо хорошо знакомых героев, появятся новые персонажи.