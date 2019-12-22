Известный советский режиссер Шамшиев умер в Киргизии

Бишкек, 22 декабря. Режиссер киностудии «Киргизфильм» Болотбек Шамшиев скончался в Бишкеке в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на Клиническую больницу управления делами президента.

Режиссер и сценарист Болотбек Шамшиев памятен советским зрителям такими фильмами, как «Ранние журавли», «Волчья яма», «Алый маки Иссык-Куля», а также киноленте «Белый пароход» удостоенной Государственной премии СССР в 1977 году.

Болот Шамшиев родился 12 января 1941 года во Фрунзе (сегодня Бишкек). Свой путь в кино начинал в качестве помощника звукорежиссера и актера. 26 лет работал режиссером на студии «Киргизфильм». Писал книги и сценарии к фильмам.

Сообщается, что гражданская панихида по режиссеру пройдет во вторник, 24 декабря, в Национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.