Киев, 22 декабря. Киев, доведший Украину до крайней степени нищеты, должен равняться на СССР, когда страна была экономически развитой и процветающей. Об этом заявил командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

Адмирал считает, что Украина имеет большой потенциал, который пока в полной мере не реализован. Воронченко, говоря о нынешней ситуации в стране, затосковал по временам Советского Союза.

«Украина в бывшем СССР строила авианосцы, фрегаты, танки, пускала ракеты и самолеты», — отметил он.

Командующий ВМСУ призвал как можно скорее направить все силы на модернизацию Вооруженных сил. Пока что Украина, по его словам, способна лишь выпрашивать старое вооружение у других государств.

Он рассказал, что ряды ВМСУ вскоре пополнят противокорабельный комплекс «Нептун», проходящий испытания, и катера класса Island. Адмирал не оставляет надежды, что вскоре Украина сможет в полной мере контролировать акваторию Черного моря.

Ранее Воронченко заявил, что ВМСУ сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который пополнят переданные Россией корабли, задержанные в Керченском проливе после провокации в ноябре 2018 года. Базироваться соединение будет в портах Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, в Киеве надеются на отмену или пересмотр конвенции Монтре, которая регламентирует судоходство в проливах Черного моря. Преграды, по словам украинских экспертов, мешают странам НАТО присутствовать в регионе и сдерживать мифическую «российскую агрессию».