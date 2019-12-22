Сирия, 22 декабря. Две гуманитарные акции Центра по примирению враждующих сторон прошли в Дейр-эз-Зоре. Почти тысяча сирийцев вернулась в САР из Ливана и Иордании за сутки. Неизвестные совершили нападение на САА в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили шесть деревень на юго-востоке Идлиба; потеряли одного из солдат в результате нападения неизвестных в западной части Эс-Сувейды.

«Тахрир аш-Шам»: оказывает сопротивление САА на границах «Большого Идлиба».

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции состоялись сразу две гуманитарные акции. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев 350 продовольственных наборов общим весом более чем в две тонны были доставлены в населенный пункт Хатла, находящийся в непосредственной близости от оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорий на восточном берегу Евфрата. Еще столько же корзин с продовольствием были распределены среди мирных жителей города Сальхия. Отмечается, что гуманитарный груз также прибыл в провинции Тартус и Ракка, жители которых получили 850 наборов.

Провинция Даръа

Новая партия беженцев прибыла со стороны соседних Ливана и Иордании. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, 298 сирийцев перешли через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», располагающиеся на окраинах Дамаска и Хомса, еще 622 человека пересекли погранпереход «Насиб» на юге Даръа.

В то же время стало известно о восстановлении семи жилых домов в городе Тафас и завершении ремонтных работ на электроподстанции в населенном пункте Эль-Харра. Напомним, эти районы провинции пострадали за время их оккупации боевиками исламистских группировок, а также во время последующих столкновений, развернувшихся на данном направлении в июне — июле прошлого года. Несмотря на то, что конфликт со многими радикалами удалось урегулировать мирным путем благодаря посредничеству сотрудников ЦПВС, некоторые продолжили оказывать ожесточенное сопротивление, что привело к разрушению городской инфраструктуры.

Провинция Идлиб

Сирийские СМИ сообщили о том, что в результате последних столкновений с исламистами вооруженной оппозиции, развернувшихся на юго-востоке Идлиба, под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли шесть небольших деревень. Части САА продолжают развивать движение в сторону форпоста террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** у Джарджаназа. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (2mnzixkrdlgaien), среди прочих военнослужащие САА освободили населенный пункт Ат-Тах и с трех сторон окружили поселение Сарман. Кроме того, войска САР взяли под огневой контроль шоссе, по которому осуществлялось снабжение джихадистов. Отмечается, что всего за трое суток радикалы потеряли порядка 20 деревень и лишились более сотни боевиков, о чем сообщил заместитель главы Генштаба ВС Сирии генерал Селим Харба.

Провинция Эс-Сувейда

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в западной части региона недалеко от границы с соседней Даръа произошло нападение на правительственные силы. Один из солдат Сирийской арабской армии (САА) был застрелен в населенном пункте Самма неизвестным. Предполагается, что в провинцию мог пробраться один из боевиков проамериканских бандформирований, базирующихся на оккупированной США территории на юге соседнего Хомса. Как известно, некоторые из группировок вооруженной оппозиции пользуются поддержкой Вашингтона и проходят обучение на базе «Ат-Танф». Более того, также поступали свидетельства того, что в зоне контроля США также тренируются и террористы «Исламского государства»1. Так, об этом в ходе допроса ранее заявлял один из попавших в плен в Эс-Сувейде джихадистов террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.