Дамаск, 22 декабря. Сирийская арабская армия (САА) в результате ожесточенных боев освободила шесть населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб и приближается к форпосту террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) в Джирджаназе. Об этом сообщили арабские СМИ.

По данным журналистов, правительственные войска и позиции боевиков разделяют три километра. Сирийские военные наносят удары по оборонительным укреплениям противника.

САА также блокировала с трех сторон поселок Сарман и обстреливает дорогу, по которой вооруженные банды получают снабжение. Всего за трое суток войскам Сирии удалось освободить более 20 селений от контроля террористов.

«В ходе возобновившихся боев на этих участках фронта уничтожено свыше 100 террористов», — сообщил замглавы Генштаба ВС Сирии, генерал Селим Харба.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. При содействии ВС России армия страны освободила практически всю территорию от боевиков незаконных вооруженных банд. Идлиб остается единственной провинцией, которая находится под контролем террористов.

Корреспонденты Федерального агентства новостей собрали в Сирии обширную доказательную базу, на основе которой вышли несколько расследований о ситуации в стране. В первом материале ФАН представил доказательства связи с террористами ИГ1(группировка запрещена в РФ) журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и олигарха Михаила Ходорковского.

Во второй части расследования ФАН рассказал о том, как США поддерживают ИГ. В третьем материале говорится об активной борьбе России против терроризма, а в четвертой — о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки о российской кампании в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.