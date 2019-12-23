Сирия новости 23 декабря 07.00: саудиты перебросили войска в Заевфратье, «Ан-Нусра»* готовит провокацию в Идлибе

Сирия, 23 декабря. Саудовская Аравия перебросила силы на территорию Заевфратья, террористы «Ан-Нусры» готовят новую провокацию с химоружием в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): понесла потери в результате теракта в провинции Даръа, продолжала наступление на юго-востоке Идлиба, захватила баржу контрабандистов на Евфрате.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отразили атаку САА на севере Латакии, перевезли химоружие на юг Идлиба для подготовки провокаций.

Провинция Латакия

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной им «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) заявили об отражении очередной атаки САА в районе населенного пункта Кабана на севере провинции Латакия. Masar Press распространяет сообщение о потерях в рядах правительственных сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники в Twitter (@HarbiehNadie) сообщают, что Саудовская Аравия направила десятки своих военных на территорию сирийского Заевфратья, в провинцию Дейр эз-Зор. Предполагается, что саудовские военные будут размещены на территории нефтяного месторождения "Аль-Омар" для охраны саудовских специалистов. Напомним, ранее стало известно, что США привлекли компанию Saudi Aramco к незаконной добыче нефти на захваченных сирийских нефтяных месторождениях.

Сообщается о стычке между контрабандистами и правительственными силами на Евфратье. Новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24) утверждает, что САА атаковала и захватила небольшую баржу, используемую контрабандистами для перевозки незаконно добытой в Заевфратье нефти на правобережье Евфрата. В ходе схватки, вспыхнувшей в районе населенного пункта Бугрос солдаты захватили баржу и арестовали контрабандистов из города Шхиль (известного центра контрабанды через Евфрат).

Провинция Идлиб

Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывают контейнеры с химическим оружием (ядовитым хлором) на юг провинции Идлиб, сообщает ливанское издание Al Masdar со ссылкой на российские СМИ. Как сообщает арабская версия агентства Sputnik, боевики «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в РФ террористическая группировка, члены которой осуществляют руководство коалицией «Тахрир аш-Шам»), вывезли несколько (предположительно, три) газовых цилиндров с хлором из мест хранения на фермах в районе городов Серакиб и Маарет ан-Нуман.

Sputnik утверждает, что получил информацию от своих источников среди членов печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски». Цилиндры с хлором были переданы боевикам-иностранцам (выходцам из Чечни и Бельгии) и с соблюдением строгой секретности доставлены на разные участки фронта на юге Идлиба.

Напомним, в настоящее время САА продолжает успешное наступление на юго-востоке Идлиба. Предполагается, что как и ранее в подобных террористы «Ан-Нусры» планируют использовать химическое оружие для осуществления провокации с целью дать повод США и странам НАТО вновь атаковать правительственные силы в Сирии. К аналогичному приему террористы пытались прибегнуть при всяком удачном наступлении САА.

Провинция Даръа

Очередное нападение на правительственные силы произошло на территории провинции Даръа. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriaGeneral), полковник САА по имени Маджди Зейн ад-Дин погиб, когда его автомобиль был взорван при помощи самодельного взрывного устройства. Теракт произошел в районе населенного пункта Бусра аль-Харир в провинции Даръа.

Провинция Хасака

Мирные жители подорвались на мине, оставленной террористами из группировки «Исламское государство1» на юге провинции Хасака. Как сообщает сирийский источник в Twitter (@HarbiehNadie), в результате взрыва в районе населенного пункта Хамет-Меркада погиб один человек, еще двое получили ранения.

Напомним, на территории провинции Хасака происходили ожесточенные столкновения между террористами ИГИЛ1 и различными вооруженными формированиями, а также силами коалиции во главе с США. Из-за отсутствия программ по систематическому разминированию местности подобные инциденты в Заевфратье продолжаются по сей день.

1 Организация запрещена на территории РФ.