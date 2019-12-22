Главные новости 22 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 22 декабря.

Телеведущая раскритиковала звезду за попытку в очередной раз привлечь внимание к своей внешности. Собчак грубо отреагировала на снимок Рудковской в прозрачном платье.

Глава МИД Кипра заявил, что страна не намерена приобретать американское оружие даже после снятия США ограничений. Кипр не будет покупать американское оружие после снятия эмбарго США.

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» за неподобающее поведение по отношению к Полине Гагариной. Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос».

Обвалившееся заводское здание в Омске унесло жизнь одного человека, еще один предположительно находится под завалами. Здание завода обрушилось в Омске, ФАН публикует видео.

Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс рассказал о возможном военном конфликте на границе России с Прибалтикой. В Латвии рассказали о возможном уже будущей весной конфликте НАТО с Россией.

По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции против газопровода отвечают интересам Европы и ее энергобезопасности. Посол США рассказал, как в ЕС отреагировали на санкции по «Северному потоку – 2».

Первая ведущая «Голубого огонька» Эльмира Уразбаева заявила, что была первой женой актера Валентина Гафта. Звезда советского экрана заявила, что была тайной женой Гафта.

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал экс-президента страны Петра Порошенко «ущербным существом». Экс-депутат Рады назвал Порошенко «ущербным существом».

Елена Борщева призналась, что в свои 38 лет так и не стала поклонницей юмористической телепередачи. Звезда КВН вывела Дубовицкую из себя призывом закрыть «устаревший» «Аншлаг».

Юморист считает, что телеведущая порой бывает беспощадна к гостям своей передачи. Собчак раскритиковала Галкина из-за отказа сниматься в ее шоу.