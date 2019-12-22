Депутаты Мосгордумы от «УГ» Навального надеются получить финансирование из США через Кара-Мурзу

Работающий на правительство США журналист и радиоведущий Владимир Кара-Мурза обсудил с поддержанными «УГ» Алексея Навального членами «Яблока» и «Справедливой России» последние события в стране.

Используемый оппозицией в РФ в качестве «либерального голоса» журналист Владимир Кара-Мурза обсудил с главой фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максимом Кругловым и экс-главой «Справедливой России» Михаилом Тимоновым внутриполитическую обстановку в России.

Кара-Мурза — главный вестник «американской идеи»

Сам диалог Кара-Мурзы с Кругловым и Тимоновым в эфире финансируемого «Эха Москвы» говорит о многом. Ранее ФАН доказало, что первый имеет множество связей в американском правительстве — он пытается добиться новых санкций США в отношении России и готовит площадку для вмешательства в ее внутренние дела. Речь идет о «Законе Магнитского», предусматривающего введение санкций против российских чиновников, якобы нарушающих права человека.

Некогда вопросами по составлению базы лиц, являющихся потенциальными объектами для критики, занимался ныне покойный Борис Немцов. Владимир Кара-Мурза стал его преемником. Позже он смог протолкнуть в Госдепартамент США идею о введении санкций за нарушение прав на свободу «самовыражения, союзов и собраний» на территории России.

Михаил Ходорковский, владеющий целой сетью СМИ, направленной на дестабилизацию внутренней обстановки в России, неоднократно выдвигал Кара-Мурзу в качестве представителя российской оппозиции для диалога с Конгрессом США. Также Кара-Мурза выступает в качестве директора подконтрольного американскому правительству Фонда Немцова. В совет организации входит Ходорковский, и даже такие видные политические деятели, как Майкл Макфол и Кэти Брин.

Кара-Мурза, Круглов и Тимонов волнуются за Россию на американские деньги

Обратив внимание на публикацию Кара-Мурзы в Instagram, авторы Telegram-канала «Люди и Звери» справедливо вспомнили, что оппозиционер проводит 50% времени за границей, предоставляя своему «руководству» свежие поводы для введения новых санкций против политиков или бизнесменов.

Такие яркие представители либерального сообщества, как Максим Круглов и Михаил Тимонов, действительно являются хорошими собеседниками для человека, заинтересованного в выполнении политических заказов из США на территории России.

Тот же Круглов, к слову, уже давно имеет сомнительную политическую репутацию. В начале своей карьеры он неоднократно пересекался с Алексеем Навальным. По его же словам, на этих этапах с блогером буквально приходилось «делить один кабинет». Глава фракции «Яблоко» в МГД утверждает, что до сих пор «уважает» Навального за его деятельность, которая щедро поощряется на Западе.

Именно Круглов вместе с недопущенными к выборам в МГД Ильей Яшиным, Сергеем Митрохиным и юристом ФБК (признан иностранным агентом) Любовью Соболь призывали граждан к несогласованным акциям протеста у здания столичной мэрии.

Что касается другого собеседника Кара-Мурзы — экс-учредителя обанкротившегося кредитного учреждения «Старый Кремль» Михаила Тимонова, то он, будучи смещенным новым лидером «Справедливой России» Магометом Яндиевым, также имел и имеет связи с Навальным. Во время предвыборной кампании на выборах в Мосгордуму Тимонова поддержало «Умное голосование». Он принимал активное участие в летних незаконных митингах. Заняв кресло руководителя партии, он начал критиковать власть и активно выступать против политики своей же партии, за что был выдворен соратниками.

Отработать «американский заказ» любыми способами

История с участием Кара-Мурзы в эфире «Эха Москвы» вряд ли могла бы приковать к себе внимание, если бы не его тесная связь с Конгрессом США и «Актом Магнитского». Возмущение оппозиционера деятельностью мэрии Москвы вызвано неспроста, ведь для обсуждения этой темы он выбрал не каких-то случайных либералов, а верных и идейных сторонников Алексея Навального, который организовал незаконные митинги летом 2019 года на американские финансовые ресурсы.

Поскольку стихийные протесты не принесли зарубежным руководителям желанного результата, таким, как Владимир Кара-Мурза уже ничего не остается, кроме как обсуждать и критиковать действующее правительство.

Только на этом поприще оппозиционный журналист может предпринят хоть какие-то шаги, которые позволят отработать «зарубежный заказ».

Максим Круглов и Михаил Тимонов видят, как хорошо поощряется деятельность Кара-Мурзы, и потому столь охотно поддерживают его тезисы о протестах в России. По всей вероятности, либералы заинтересованы в американских деньгах. Они понимают, что журналист тесно связан с Конгрессом США, и пытаются наладить с ним контакты ради получения зарубежных «дотаций».