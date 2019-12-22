Тарзан показал подписчикам мужскую силу с помощью Бледанс

Москва, 22 декабря. Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился с подписчиками, что приседаниям со штангой предпочитает «присед с девушками» и продемонстрировал мужскую силу с артисткой Эвелиной Бледанс на плечах.

Ролик с необычной зарядкой он опубликовал в своем Instagram. На видео Глушко в неспортивном образе (рубашке, брюках и мокасинах) приседает с неподготовленной к физкультуре Бледанс, которая сидит на его плечах в полусапожках на каблуке и подстраховывается, держась за мужа Королевой руками.

«Приседу со штангой предпочитаю присед с девушками. Эвелина, несмотря на рост и …объемные «глаза», оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то ее грех называть!» — подписал видео Тарзан.

Исходя из ролика, минимум семь приседаний с артисткой Тарзану удалось сделать без особых усилий.

В процессе упражнений Бледанс пошутила, что они с Глушко могут «сесть друг на друга», так как у них одинаковые прически. Артистка не только стала героиней видео, но и решила оставить комментарий под ним.

«Мне на тебе было так приятно, дорогой», — написала она.

Глушко ответил, что «это было взаимно».

Некоторые пользователи поинтересовались у супруга Королевой, не была ли против таких упражнений его возлюбленная, однако он промолчал.

Другие комментаторы отметили, что Глушко обзавелся «хорошей штангой» и позавидовали Бледанс, а одна из подписчиц призналась, что ее мужа после подобной физкультуры ждали бы грустные последствия.