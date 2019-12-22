Участников «Московского долголетия» ждет специальная предновогодняя программа

Москва, 22 декабря. В преддверии Нового года для участников проекта «Московское долголетие» проведут концерты, спортивные занятия и других культурные мероприятия. Специальная праздничная программа рассчитана на всю предновогоднюю неделю. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Измайлове пройдет новогодний концерт, где прозвучат песни из кинофильмов и стихотворения. Жителей Печатников ждет новогодний карнавал-концерт «Точь-в-точь», передает РИАМО.

Старшее поколение москвичей из Зеленограда может посетить занятие по скандинавской ходьбе, которое проведут на территории «Озеропарка» 25 декабря.

26 декабря в парке «Бабушкинский» проведут праздничный бал-маскарад, где посетители смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, подвижных играх и посетить чайную зону с русским самоваром и угощениями.

В Алексеевском состоится лекция о здоровом образе жизни. Также для жителей Нагатинского Затона состоится открытый урок «Зумбический Новый год».

В Кузьминках 27 декабря в 12.00 состоится праздничный концерт участников проекта «Московское долголетие». В этот же день в районе Чертаново Центральное пройдет выступление театрального коллектива участников проекта. Начало в 13.30.

Ранее интерактивная карта парков, на которых проходят тренировки по катанию на лыжах и коньках, появилась на сайте проекта.