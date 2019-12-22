Эксперт осудил попытки США проследить за учениями России у берегов Сирии

Москва, 22 декабря. США, отправившие в Средиземное море авианосец «Гарри Трумэн» для слежки за военно-морскими учениями России у берегов Сирии, попросту завидуют. Об этом заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин.

Американские СМИ заявили, что Россия все активнее действует в Средиземном море, поэтому США стоит оставаться начеку. Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС Штатов в Европе и Африке, объявил, что Вашингтон не потерпит рисков от «плохого поведения» РФ.

Однако, как считает Самонкин, США попросту завидуют России, в частности успеху ее сирийской кампании. Политолог напомнил, что Дамаск в свое время обратился за помощью именно к Москве, а не Вашингтону. С тех пор США действуют в Сирии незаконно, без согласования с властями государства.

«Благодаря действиям российских ВКС угроза терроризации Сирии была остановлена. Они (США. — Прим. ФАН) по-прежнему используют боевиков и различного рода наемников для дальнейшей эскалации конфликта»», – подчеркнул эксперт в разговоре с «ПолитРоссией».

Самонкин осудил незаконную кражу Штатами сирийской нефти, которая осуществляется руками вооруженных бандформирований курдов, сотрудничающих с членами ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ) и при содействии наемников из американской ЧВК Blackwater.

Кроме того, эксперт напомнил о многочисленных вбросах США, которые так и не нашли подтверждения. Например, нашумевшая история о якобы «ликвидации» в Идлибе главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

На фоне такой политики США меры, предпринимаемые Россией и Сирией по обеспечению безопасности морского пространства в регионе, более чем логичны. Политолог при этом не исключил, что в наступающем году Вашингтон продолжит информационные атаки на Россию.

Федеральное агентство новостей ранее на основе собранной в Сирии обширной доказательной базы выпустило ряд расследований, в рамках одного из которых раскрыло объемы помощи, оказываемой ИГ американской стороной. Выяснилось, что военные США принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

Корреспондентам ФАН также удалось собрать доказательства связи с террористами ИГ журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского. В другом материале ФАН рассказал об активной борьбе России против терроризма, в том числе об успехе кампании в Сирии.

В совсем недавно вышедшем расследовании говорится о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию об операции РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.