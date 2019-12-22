Американский космический корабль Starliner впервые совершил мягкую наземную посадку

Нью-Мексико, 22 декабря. Американский космический корабль Starliner, выполнявший тестовый полет к Международной космической станции, успешно приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило НАСА.

Отмечается, что в ходе полета кораблю не удалось состыковаться с МКС, и спускаемая капсула корабля вернулась на землю, впервые совершив мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Американский корабль стартовал с мыса Канаверал в 06.36 (14.38 по Москве) на ракете-носителе Atlas V. Однако, спустя 15 минут двигатели не запустились и корабль компании Boeing не смог начать самостоятельный полет.

Корабль должен был пристыковаться к МКС 21 декабря и доставить на станцию 270 кг груза.

Ранее ФАН сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно стартовала 11 декабря с космодрома «Плесецк».