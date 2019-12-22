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Дело против Бочкаревой передали в суд

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Дело против Бочкаревой передали в судМосква, 22 декабря. Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, передали в суд. Об этом сообщили в Симоновском суде Москвы.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч.1 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). В настоящее время дело передано по подсудности», — сказал собеседник агентства.

По словам близкого к следствию источника, дело актрисы будет рассматриваться в Преображенском суде столицы, по месту ее прописки.

Звезде сериала «Счастливы вместе» грозит до трех лет лишения свободы.

История вокруг Бочкаревой началась в конце сентября. Cadillac актрисы остановили на улице Стромынка в Москве, при ней был обнаружен кокаин, проходить медицинское освидетельствование звезда отказалась, напоминает «Газета Кемерова».

Сразу после скандала артистка начала опровергать все обвинения в свой адрес. Позднее она заявляла, что громкая история может быть черным пиаром на ее имени, а через некоторое время исчезла из информационного пространства.

В середине октября московский суд лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.

Источник: ТАСС
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