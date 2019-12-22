В России считают, что США сами поспешат продлить СНВ-3 под впечатлением от «Сармата»

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что Москва после демонстрации Вашингтону системы оружия «Авангард» может представить более мощный ракетный комплекс «Сармат». Шойгу уже проверил выполнение гособоронзаказа по ракетному комплексу. Также Лавров подчеркнул, что Россия готова встроить новые системы оружия в договор СНВ-3, если он будет продлен. Вашингтон пока не решил, нужно ли продлевать это соглашение, а ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров уверен, что решимость со стороны США появится сразу же после демонстрации нового гиперзвукового оружия.

«Если исходить из того, что мы собираемся продлевать договор СНВ-3, то эти ракеты подпадают под это соглашение, и американцы имеют право проводить инспекции. В этом нет ничего нового и необычного. Пусть посмотрят, какая у нас есть мощная штука. Может, это их подтолкнет к тому, чтобы все-таки пойти на продление договора. Мы уже показывали систему «Авангард», но она базируется на других ракетах. Эта система еще мощнее. По мощности такая же, как «Воевода». А американские ракеты достаточно слабенькие, среднего класса», – объяснил Александров.

Напомним, что 19 июля Минобороны сообщило об успешном завершении программы бросковых испытаний ракетного комплекса «Сармат» – уникального оружия, разработанного российскими учеными. В США его аналоги отсутствуют. Заместитель Шойгу Юрий Борисов рассказал журналистам, что «Сармат» имеет такой запас по энергетике, что способен летать через Северный и Южный полюс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о превосходстве российского гиперзвукового оружия и подчеркивал, что нигде в мире нет ничего подобного.

Договор взаимного сокращения арсеналов развернутых ядерных вооружений, конечно, не может исчерпывать всех проблем в сфере стратегической стабильности в связи с появлением новых технологий. Тем не менее, для России важно показать свою открытость.

Стоит отметить, что ракета «Сармат» может атаковать территорию США не по кратчайшему, а по любому направлению, в том числе через Южный полис, в обход развернутых средств американских ПРО, рассчитанных на траектории обычных МБР.

«Надо, чтобы американцы поняли, что у нас продолжается разработка этих ракет, несмотря на то, что завод, оставшийся на Украине, нам ничего не поставляет. Двигатель для нее делали в Москве на «Энергомаше», и эта ракета получилась даже получше, по самым последним технологиям. Пусть американцы посмотрят, какие у нас ракеты, и задумаются, что, может, для них самих важнее, чтобы был такой договор», – заключил эксперт.

В июне Владимир Путин, отвечая на вопросы во время «Прямой линии», сообщил, что ракета «Сармат» появится на вооружении уже в 2020 году.