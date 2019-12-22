Экс-депутат Рады рассказал, как США назначили украинскую власть «любимой женой»

Киев, 22 декабря. Россия и Украина подписали протокол соглашений о транзите российского газа и урегулировании взаимных требований. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал предварительные договоренности Москвы и Киева по газу.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина получит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. К тому же, российская и украинская стороны взаимно решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

По словам депутата украинской Верховной рады трех созывов Олейника, в переговорном процессе необходимо учитывать третью сторону ― США. Он отметил, что для России и Европы на первом месте ― обеспечение газом и его цена. Транзитный газ через Украину является самым дешевым, самым оптимальным ― «Северный поток ― 2».

Очевидно, что Москва и Брюссель будут достраивать газопровод из России в Европу, добавил политик. Однако препятствовать строительству будет Вашингтон, в том числе путем введения санкций. Олейник напомнил, что США всегда запугивали европейцев тем, что якобы «с русскими и украинцами не связываться, это не очень стабильные поставщики, каждый раз можно ждать сюрпризов».

«В фильме «Белое солнце пустыни» есть эпизод, когда Сухов подходит к Гюльчатай и говорит: «Гюльчатай! Будешь дежурной по общежитию». И она в радости кричит: «Господин назначил меня любимой женой!» Я хочу украинской власти сказать — ребята, американцы назначили вас любимой женой! Вы дежурные по развалу страны. Вы что, не поняли? Мы-то поняли уже!» ― добавил Олейник.

При этом экс-депутат считает, что США еще не сказали свое последнее слово, потому что договора еще нет, а протокол подписан с теми, кто не является субъектом.

По транзитному договору между Россией и Украиной поставки газа начнутся 1 января 2020 года. Контракты с «Газпромом» подписали пять украинских компаний. Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал Федеральному агентству новостей о возможных последствиях достигнутых договоренностей.